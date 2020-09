En el marco del Te Deum Ecuménico celebrado este 18 de septiembre, el Arzobispo de Santiago, Celestino Aós hizo un llamado a informarse y a votar en el plebiscito para definir si se comienza o no una nueva constitución.

“Es la hora de la acción, de la generosidad personal: necesitamos buenos políticos y gobernantes, legisladores lúcidos y coherentes, jueces amantes de la verdad y la justicia”, expresó Aós.

“Cada ciudadano que mejora su comportamiento está construyendo el Chile nuevo y mejor. Quien no está dispuesto a cambiar, saldrá peor y más empobrecido humanamente de esta crisis que vivimos”, agregó.

Asimismo, el arzobispo hizo un llamado a “trabajar para que la justicia y la verdad estén a la base de nuestros proyectos” y añadió “eso implica en primer lugar participar en las instancias de elección y decisión. Participe, haga su aporte expresando su voluntad a través del voto. Participe. Para decidir bien, infórmese: que le digan las consecuencias de cada opción, pero no permita que nadie le obligue a cómo votar o que nadie decida por usted”.

En la misma línea, la autoridad eclesiástica expresó que las descalificaciones y la violencia “no es el camino” para avanzar.

“Para informarse, además de leer, dialogar: escuchar con respeto, exponer nuestras ideas. Nosotros tenemos que avanzar porque seguimos empantanados en un estilo necio y contaminado: no se dialoga ya que ni se escucha al otro, ni se reflexiona, y siguen los insultos, las descalificaciones. No es el camino”, dijo, y ejemplificó: “si tenemos cincuenta personas y se insultan, se descalifican, se agreden, con reunir quinientas o cinco mil, pero en el mismo estilo, no lograremos sino tener un barullo mayor y una violencia más constante”.

Finalmente, Aós hizo un llamado a “poner el interés común por encima de partidismos y particularismos”.

De manera inédita, durante esta jornada la ceremonia se celebró en el Cerro San Cristóbal, al aire libre y no en la catedral como es habitual, debido a la pandemia. Además contó con la presencia del presidente Sebastián Piñera, con aforo reducido y con distanciamiento, a fin de cumplir con las normas sanitarias.