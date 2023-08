El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta a la población respecto a sobres de Tapsin en polvo falsificados, recomendando a la población de no consumirlos. De acuerdo al organismo, este producto "no cuenta con autorización sanitaria, no contiene los ingredientes declarados en su rotulación, por lo que pone en riesgo la salud de la población".