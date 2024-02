Este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que no hay “ninguna polémica” en la decisión del pleno de la Corte Suprema de adquirir para sus magistrados una flota de automóviles Lexus, ya que “esa glosa no está visada“.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

En un punto de prensa, la jefa de la cartera del Interior sostuvo que “aquí no hay polémica, esa compra no está visada”. En esta línea, recalcó que “no es un tema de polémica, ya que la glosa no está objetivamente visada ni activada“.

Por su parte, Jaime Gajardo, ministro de Justicia (s), afirmó que no existe formulación presupuestaria para ese ítem. Sin embargo, aclaró que el Poder Judicial “es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, por ende, si considera que tiene los recursos disponibles, eventualmente podría realizar esa compra“.

“Lo importante acá es que desde la formulación presupuestaria no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular y es el Poder Judicial el que tiene que responder respecto a la ejecución misma del presupuesto”, agregó el secretario de Estado.

En esta línea, sostuvo que existen instrucciones de austeridad de parte del Gobierno en cuanto al monto máximo o tope de costo que tienen los automóviles que se van a renovar y también en cuanto al plazo que se requiere para la renovación.

“En la formulación presupuestaria para este año (…) hay recursos para ese ítem en términos generales. Cómo se ejecutan los recursos de ese ítem depende del Poder Judicial”, dijo, e insistió que “lo relevante acá es que ellos tienen que responder cómo va a realizar efectivamente la ejecución de ese presupuesto“.