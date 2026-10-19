Gobierno amplía la suspensión de clases a 22 comunas de las regiones de O’Higgins y Coquimbo por el sistema frontal: Revisa el listado

El Ministerio de Educación anunció este lunes que se suspenderán las clases en 12 comunas de la Región de O’Higgins y en 10 comunas de la Región de Coquimbo, durante el martes 20 de octubre, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal al país.

Cabe recordar que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene una alerta amarilla para la Región de O’Higgins debido al pronóstico de intensas precipitaciones, que podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y riesgo de remoción en masa.

Ante ello, el Gobierno informó a través de redes sociales que se decidió suspender las clases como una medida preventiva para “resguardar la seguridad de las comunidades educativas” ante la emergencia climática que afectaría al país.

Revisa las comunas con suspensión de clases

De esta forma, se suspenderán las clases en las siguientes comunas de la Región de O’Higgins:

Mostazal.

Codegua.

Machalí.

Rancagua.

Requínoa.

Rengo.

Malloa.

San Vicente.

San Fernando.

Chimbarongo.

Pichidegua.

Coltauco.

En tanto, para la Región de Coquimbo la medida será para las comunas de:

Salamanca

Illapel

Combarbalá

Canela

Los Vilos

Punitaqui

Monte Patria

Río Hurtado

Paihuano

Vicuña

Desde el Gobierno señalaron que la medida rige “para todo tipo de establecimiento de educación parvularia, básica y media”.

La suspensión de clases en 22 comunas de las regiones de O’Higgins y Coquimbo se suma a la decretada para 10 comunas de la Región Metropolitana bajo Alerta Roja por el nuevo sistema frontal.

⚠️ ¡Aviso importante para nuestras comunidades educativas! ⚠️ 🌧️ A raíz de la emergencia climática actual, el Ministerio de Educación anuncia la suspensión de clases para este martes 20 de octubre. Esta medida preventiva se toma por riesgo de remoción en masa y rige para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media. La suspensión aplica para las siguientes comunas de la Región de O’Higgins: Mostazal, Codegua, Machalí, Rancagua, Requínoa, Rengo, Malloa, San Vicente, San Fernando, Chimbarongo, Pichidegua y Coltauco. Para más información y actualizaciones, visita https://t.co/qjH2e65bG1. #JuntosChileSeCuida — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 19, 2026