Cinco comunas de la Región Metropolitana suspenden clases este miércoles por lluvias: Medida regirá para establecimientos municipales

Cinco comunas de la Región Metropolitana confirmaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre en sus establecimientos municipales, debido a las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona central del país.

Las comunas que adoptaron la medida son La Florida, Puente Alto, Buin, Isla de Maipo y Peñaflor. A ellas se suma San José de Maipo, donde se suspendieron las actividades en cinco establecimientos específicos.

Las decisiones municipales se producen pese a que el Ministerio de Educación anunció este martes la reanudación de las actividades escolares en la Región Metropolitana y otras cuatro regiones, luego de las suspensiones preventivas decretadas por la emergencia meteorológica.

¿Qué comunas suspendieron las clases?

En La Florida, la suspensión abarca los 26 establecimientos escolares municipales y los jardines infantiles bajo administración de la Corporación Municipal. El municipio informó que mantendrá disponibles las raciones de alimentación para los estudiantes que las necesiten.

En Puente Alto, la medida incluye jardines infantiles, escuelas, liceos, hogares protectores y casas de estudio bajo administración municipal. Los recintos permanecerán abiertos para entregar alimentación a los beneficiarios de Junaeb, según la coordinación de cada establecimiento.

Por su parte, Buin, Isla de Maipo y Peñaflor también confirmaron la suspensión de clases en sus establecimientos municipales. En Isla de Maipo, la decisión incluye colegios y jardines infantiles, mientras que se mantendrá el servicio de alimentación para quienes lo requieran.

En tanto, San José de Maipo anunció una suspensión parcial que comprende cinco establecimientos: Escuela El Melocotón, Escuela San Alfonso, Escuela San Gabriel, Escuela Los Maitenes y Liceo Polivalente.

Las suspensiones anunciadas por los municipios no se extienden necesariamente a los establecimientos particulares subvencionados o particulares pagados. Por ello, las familias deben revisar las comunicaciones oficiales de sus respectivos colegios.