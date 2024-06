Suspenden mesa de trabajo de la Nueva Ley de Pesca ante polémica por indicaciones por parte de parlamentarios de oposición

Los parlamentarios de oposición decidieron retirar sus firmas de las indicaciones luego de que se diera a conocer que copiaron 221 indicaciones del informe de la empresa Sonapesca. Ahora se abocarán a resolver cuáles eran dichas indicaciones para luego votar sobre ellas.

Tras revelarse hoy que los diputados Christian Moreira (UDI), Bernardo Berger (Ind- RN) y Sergio Bobadilla (UDI), miembros de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, copiaron 211 indicaciones para la Nueva Ley de Pesca de un informe técnico-jurídico de la gremial empresarial Sonapesca, dicha comisión se vio obligada a suspender su trabajo debido a la falta de integridad y validez en los antecedentes presentados.

Tras los datos compartidos por Ciper, que evidencian que los parlamentarios copiaron y pegaron las indicaciones, en medio de la comisión los diputados Moreira y Berger retiraron sus firmas de las indicaciones.

A pesar de esto, Bernardo Berger afirmó que es una persona honesta y que, si se le consulta en Valdivia o Los Ríos, puede demostrar su gran trabajo y no pone en duda sus indicaciones.

Lee también: Comisión de Pesca: Indicaciones de tres diputados son idénticas a propuesta de empresa pesquera

En el caso de Bobadilla, no comentó si retirará o no sus indicaciones, pero pidió que se establezcan métodos para determinar si se pueden tomar o no indicaciones de sujetos de interés.

Debido a esta discusión, los parlamentarios de la Comisión decidieron por suspender por una semana el trabajo sobre la nueva ley de pesca para detectar indicaciones entregadas por la empresa pesquera. Además, se decidió remitir el documento a la Comisión de Ética de la Cámara.

Por otro lado, la Comisión determinó que el despacho del proyecto de la Nueva Ley de Pesca se realizará el próximo 28 de agosto.