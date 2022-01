Continúa la expectación por el anunció de los subsecretarios que conformarán el gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, a partir del próximo 11 de marzo.

Se esperaba que la nómina se diera a conocer el miércoles, sin embargo, desde el equipo del futuro mandatario aseguran que están en un proceso de revisión de datos de cada seleccionado.

La próxima ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, indicó esta mañana que “el presidente ya los ha ido notificando a cada uno de ellos, pero como dije ayer, solo quedan los procesos de revisión”.

Respecto a las cualidades de los seleccionados, el futuro ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, comentó que, a su juicio, “en cualquier ministerio el perfil es siempre un alto compromiso con Chile y un buen manejo de los temas, así que no me caben la menor duda que va a ser así”.

En ese sentido, García dijo que “el gabinete se está armando bien, de manera muy equilibrada, con una gran capacidad política y técnica, así que no tengo ninguna duda de las elecciones que va a tomar el presidente”.

Posibles nombres

Durante la semana, distintos personeros políticos y especialistas han acudido a la “Moneda chica” en medio de expectación por el nombramiento de los subsecretarios. Esto hace sospechar que algunos de ellos podrían ser parte de los seleccionados.

Cristóbal Cuadrado, médico internista y académico de la Universidad de Chile, quien además ha participado en los equipos de trabajo de Boric, señaló que “no cabe la menor duda de que (el presidente electo) va a dar muy buenas noticias para todo el país de un gran equipo que va a trabajar con las ministras y ministros que él ya ha denominado para poder liderar las carteras”.

“Como he dicho, está la disposición de que el presidente electo tenga el mejor gobierno para todas y todos los chilenos y no me cabe la menor duda que a quienes sean que el presidente convoque, van a estar disponibles para estar al servicio del país”, agregó.

Quien también ha sido visto en las dependencias de Providencia es el diputado del Partido Socialista (PS) Manuel Monsalve, quien podría ser el próximo subsecretario del Interior.

“La definición de los subsecretarios y de las subsecretarias las va a tomar el presidente de la República electo, que es Gabriel Boric. No la ha tomado y yo soy muy respetuoso de aquello, por lo tanto, llegará el momento que él nombrará quiénes asumirán esa responsabilidad”, indicó.

No obstante, Monsalve dijo que “la opinión pública de los socialistas es colaborar sin ninguna condición con el Gobierno del presidente Boric”.

“Creemos que hay un programa de Gobierno que le hace bien a Chile, que permitiría que los chilenos vivan mejor y tengan más dignidad, y nosotros vamos a colaborar sin ninguna condición”, sentenció.