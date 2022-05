El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó hasta la Región de La Araucanía para reunirse con distintas autoridades de la zona, tras el ataque provocó la muerte del trabajador forestal, Segundo Catril.

Tras reunirse con parlamentarios, autoridades locales y de las FF.AA. Monsalve aseguró que “el gobierno va a usar todas las herramientas que tiene el estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas”.

Lee también: “Es una tragedia, no es una pena”: Presidente de CMPC se refirió a la muerte de Segundo Catril

“Evidentemente, el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando”, afirmó el subsecretario.

En ese sentido planteó que “hasta ahora los estados de excepción han demostrado que disminuyen los hechos de violencia, es cierto. También es cierto que han demostrado que no pueden evitar el asesinato de personas, porque han ocurrido en la vigencia de los estados de excepción”.

“Por eso, quiero reiterar que si no queremos que nadie muera, si no queremos tener víctimas, el estado de excepción por sí solo no es suficiente”, profundizó.

Asimismo, señaló que “lo que hay que hacer es identificar a quienes cometen estos crímenes, procesarlos y sancionarlos. Sin esa tarea complementaria y necesaria, el estado de excepción es una tarea que puede producir frustración”.