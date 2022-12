La mañana de este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó una visita a la comuna fronteriza de Colchane en el marco de su gira por las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota.

La autoridad visitó el puesto de mando del Ejército, se trasladó hasta la subcomisaría de Colchane y se reunió con las autoridades locales.

En ese contexto, Monsalve criticó la falta de tecnología y herramientas con las que cuenta la comuna para monitorear la situación fronteriza. “No es posible que no haya tecnología para el control de la frontera“, afirmó.

“El país que hemos heredado en materia migratoria, no tiene cámaras de vigilancia térmica en la frontera, por lo tanto, no es posible tener un buen control de las fronteras si no está la tecnología adecuada”, profundizó Monsalve.

Asimismo, dijo que “tampoco es razonable que en los puestos de observación no haya posibilidad de comunicación“.

En esa línea, el subsecretario aseguró que estas situaciones mejorarán en esta administración y adelantó que instalarán cámaras de vigilancia térmica y dotarán de tecnología satelital los puntos de observación fronteriza.

“He recibido por encargo de la ministra del Interior, conformar un comité interministerial para trabajar en conjunto y de manera simultánea con los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Salud, Transporte y Bienes Nacionales”, concluyó.