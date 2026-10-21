Subsecretario Gonzalo Arenas y rol de expresidentes: Los comentarios “se hacen hablando con las autoridades, dando soluciones más que críticas”

En su primera vocería como subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas abordó su rol como autoridad y confirmó que participará en el Comité Político.

En la instancia fue consultado sobre el rol que ejercen los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric y la “luna de miel” que existe entre exmandatarios. Esto, en el marco de las críticas que ha expresado Boric por la administración del presidente José Antonio Kast.

“A mí me gusta la historia política y sobre todo la historia política del siglo XIX con nuestras tradiciones republicanas. Y siempre la autoridad presidencial ha sido una autoridad que trata de ponerse por sobre el bien y el mal, por sobre los intereses de partidos y ser el guardián del bien común; así fue pensada la figura del Presidente de la República en Chile”, afirmó.

En esa línea, Arenas planteó que “la figura del expresidente no debería ser menos. ¿En qué sentido? Un expresidente como autoridad y, además, con la experiencia de gobierno que acumula, debería tener quizás un trato más deferente con sus sucesores, en el sentido de si tiene algo que aportar, que por supuesto puede ser muy valioso por toda su experiencia de gobierno.

Continuó diciendo que esto “se hace, ojalá, hablando con las autoridades que corresponden en el Palacio de La Moneda, dando soluciones más que simplemente críticas, como si fuera un parlamentario o alguien que está en un proceso de campaña política”.

“Yo creo que en ese sentido, la figura de los expresidentes también cumple un rol republicano y ojalá todos los expresidentes cumplieran con ese rol“, cerró el nuevo subsecretario.