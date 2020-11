El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, volvió a ser consultado por las denuncias de acoso laboral y comentarios misóginos realizadas por profesionales de la salud, quienes lo acusan de “autoritarismo y misoginia”.

En presencia de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, la nueva autoridad tras la salida de Arturo Zúñiga señaló que “todas las acusaciones que se han hecho en mi contra, la verdad es que no tienen ningún fundamento”.

“Yo soy una persona extraordinariamente respetuosa, no hago ningún tipo de discriminación y no lo hecho, y las frases que se me atribuyen no son ciertas. Por tanto, yo doy por concluido este tema“, añadió.

Dougnac señaló que “todo esto surge de un problema laboral, que busca otro tipo de compensaciones, pero que no se ajustan a la verdad“.

Cabe mencionar que los testimonios en contra del subsecretario fueron dados a conocer a través de un reportaje de El Desconcierto, que incluye los relatos de dos enfermeras que presentaron demandas laborales por vulneración de garantías fundamentales.

Los hechos habrían ocurrido cuando la autoridad se desempeñaba como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae, por lo que el Colegio de Enfermeras pide su renuncia del cargo, ya que consideran que no es “un interlocutor válido para las enfermeras y mujeres” del sistema sanitario”.