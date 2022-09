Danilo Olivares (RD), jefe de gabinete de la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos (Ind.), debió presentar su renuncia por la supuesta compra con fondos públicos de artículos vendidos por su emprendimiento familiar, como regalo para una de las asociaciones de funcionarios del gremio.

Según la versión del medio Ex Ante, la subsecretaria Lagos decidió instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y posibles responsabilidades, además de solicitar la renuncia al funcionario.

En detalle, consignó el medio, que el presente que recibieron los trabajadores del gremio ANDIME (Asociación nacional de funcionarios directivos, profesionales y técnicos del ministerio de Educación), el pasado 14 de septiembre, fue una tabla de madera para carne junto a un libro, ambos productos de “La Tablería“, emprendimiento familiar del Olivares, quien asumió el cargo de jefe de gabinete a principios de mes.

“Este 22 de septiembre, la Subsecretaría de Educación Parvularia recibió información respecto de un regalo entregado a las y los trabajadores de la institución por parte de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría, en el contexto de fiestas patrias, y cuya venta fue realizada por una sociedad comercial en la que participa el jefe de Gabinete de la repartición”, fue la respuesta de la Subsecretaría al caso, agregando que “como gobierno tenemos un compromiso férreo e irrestricto con la probidad y la transparencia, y actuaremos siempre acorde a estos principios”.

A través de Twitter, Olivares se defendió de las acusaciones indicando que “quiero desmentir totalmente esta información de Ex Ante. La información es totalmente falsa. No hay uso de fondos públicos. Tomaré las acciones necesarias para que el medio rectifique la información que brinda. #Parendementir”, no obstante, Olivares aún no ha explicado en profundidad la situación, ni entregado detalles o pruebas contrarias a la denuncia del citado medio.