La streamer Ignacia Jara, también conocida como Andras, reveló que ha debido enfrentar diversos problemas luego de que fuera beneficiada económicamente por el empresario Leonardo Farkas.

Jara había solicitado ayuda en redes sociales para costear su tratamiento dental. El empresario le depositó $5 millones, pero la joven chilena solo necesitaba $4 millones, por lo que le devolvió el dinero que sobraba.

“Me hacen sentir mal y culpable”

A través de Instagram, la streamer confesó que varias personas le han escrito para pedirle dinero y el número telefónico del asesor de Farkas. Frente a su negativa, algunos le han escrito comentarios negativos.

“No se lo tomen a mal. Hay muchísima gente pidiéndome el número de contacto del asesor de Farkas y también pidiéndome dinero. Gente, yo no puedo entregar información sin consentimiento”, escribió en una historia.

“No puedo llegar y darles ese número si esa persona no lo permite. Tampoco puedo regalarles dinero, porque ese dinero tiene un destino. Me encantaría poder ayudarles, de verdad que sí, pero me hacen sentir mal y culpable haciendo lo que hacen. Perdónenme”, agregó.

La comunicadora también acusó estar recibiendo “mensajes de señoras” que le dicen que es “malagradecida” y que “Farkas no tenía por qué darle plata”. “Esas señoras, obviamente, no vieron los videos y se quedaron con el encabezado de las noticias”.