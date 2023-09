Un socavón nuevamente afecta a una comunidad en la región de Valparaíso, ahora en el sector de Cachagua, en la comuna de Zapallar.

¿Qué pasó?

En esta oportunidad se trata de un desplazamiento de terreno ocurrido en la ladera del Condominio Beranda, un complejo de lujosas viviendas con vista al mar.

El desprendimiento se habría producido tras las lluvias que afectaron la región a finales de agosto. Debido a ello, un camino de tierra quedó cortado.

En conversación con Mega, el director de planificación de la Municipalidad de Zapallar, Rodrigo Navas, sostuvo que “se están recabando todas las informaciones con los vecinos, con los planos de loteos y con la información que tiene Vialidad. Nosotros somos mediadores para resolver la problemática que tienen los vecinos”.

La autoridad municipal señaló que no tienen la certeza de quién sería el responsable. Además, explicó que como municipalidad no poseen la facultad legal “para ingresar a un camino privado e intervenir en una obra que probablemente no va a ser menor”.

De acuerdo con un mapa geológico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el terreno donde está emplazado el exclusivo condominio corresponde a unas dunas del Pleistoceno-Holoceno que formarían parte del acantilado costero.