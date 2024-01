Tras el hallazgo de dos personas muertas al interior de un camión en la Ruta H 66 o “Ruta de la Fruta”, en San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, condenó el crimen e informó que irá a La Moneda a exigir medidas de seguridad.

Walker expresó en Radio Agricultura que este suceso fue “la gota que rebalsó el vaso”, ya que él venía conversando hace un tiempo sobre la crisis de seguridad con las autoridades del Ministerio del Interior y de Agricultura. También afirmó que estas bandas de crimen organizado se han desplazado hacia zonas rurales, por lo que “hacen muy difícil el trabajo de la producción de alimentos. También se ha transformado en una actividad muy peligrosa, por los robos de insumos, maquinaria, equipos, frutas”..

El exministro de Agricultura anunció que este lunes irá a La Moneda junto con la Federación de Agricultores de O’Higgins para exigir medidas “para reforzar la seguridad de las carreteras, los terminales hortícolas, la infraestructura crítica de todo este país, porque tenemos que resguardar la cadena de abastecimientos de alimentos”.

En esa línea, adelantó que exigirá una mesa de trabajo al Ministerio del Interior “para dar seguridad y orden público a los sectores rurales”, ya que, a su juicio y frente al doble homicidio de agricultores, “ya perdimos la capacidad de asombro. Esto está desbordado”.

SNA no descarta una movilización

Antonio Walker no descartó una posible movilización junto a gremios de camioneros: “Si eso requiere unir fuerzas para manifestarnos pacíficamente y hacer ver lo que está ocurriendo en el país, lo vamos a hacer”. En ese sentido, el presidente de la SNA comentó que siempre apelará al diálogo, ya que “un líder no puede caer en lo mismo que cae mucha gente que no respeta el orden público”.

“Nosotros siempre que nos manifestemos tenemos que dar el ejemplo“, agregó.

Finalmente, sostuvo que “aquí se agotó la paciencia. Estos crímenes nos duelen en el fondo del alma”.