Sistema frontal: Tres comunas de la Región de Valparaíso mantienen suspensión de clases para este miércoles

Esta noche, tres municipios de la Región de Valparaíso informaron que mantendrán la suspensión de clases para este miércoles, debido a las fuertes precipitaciones que azotan a gran parte del país esta semana.

Concretamente, la medida se aplicará en las comunas de Los Nogales, Quillota y La Calera.

En el caso del municipio de Los Nogales, la medida solo aplicará a los siguientes establecimientos:

Liceo Juan Rusque Portal

Escuela Ulda Aracena González

Escuela La Peña

Colegio El Melón

Jardín Infantil y Sala Cuna Meloncito

Sala Cuna La Peña

Desde dicho municipio junto con el Departamento de Educación señalaron que “debido al sistema frontal, se determinó suspender las clases mañana miércoles 21 de octubre”.

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Por otro lado, desde la Municipalidad de Quillota sostuvieron que “tras revisar el estado de algunos establecimientos educacionales y considerando las condiciones climáticas aún inestables, se determinó suspender las clases este miércoles 21 de octubre en todos los establecimientos municipales de la RED-Q“.

Además, agregaron que la medida responde para resguardar la seguridad y la salud de las comunidades educativas.

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Mientras que, la Municipalidad de La Calera añadió que “debido al sistema frontal que afecta a nuestra región, se informa la suspensión de clases en los 11 establecimientos educacionales municipalizados y los 9 jardines infantiles JUNJI VTF de La Calera, como medida preventiva para resguardar la seguridad de niños, niñas y jóvenes”.

También, en dicha zona se contempla la entrega de la alimentación escolar durante la jornada.