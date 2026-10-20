Sistema frontal: Senapred declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por lluvias

Senapred declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana por evento meteorológico.
Anteriormente, la medida había sido decretada en 10 comunas debido a las condiciones meteorológicas previstas y al riesgo de que se produzcan aluviones y derrumbes.
Se trató de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
Ahora, según informó la institución, se extendió a toda la RM.
Durante la jornada se han registrado precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizos en algunos sectores de la región.
Senapred señaló que durante una Alerta Roja las personas deben:
- Mantener la calma.
- Acatar las instrucciones de la autoridad y los organismos de respuesta y alistarse para una eventual evacuación. Recuerda que los procesos de evacuación pueden ser reforzados con el envío de un mensaje SAE.
- Mantenerse informados por medios oficiales sobre el evento.
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