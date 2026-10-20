Sistema frontal: Gobierno llama a evacuar zonas afectadas por el aluvión en Las Condes antes de las 10:00 de este martes

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal, el Gobierno llamó a evacuar las zonas afectadas por el aluvión en Las Condes antes de las 10:00 horas de este martes 20 de octubre.
La noche del lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó los detalles luego de participar en una mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
La medida contempla las zonas de San Carlos de Apoquindo, Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba, zonas donde se produjo el aluvión el pasado 8 de octubre.
La acción estará coordinada por la Municipalidad de Las Condes y Carabineros.
“En la zona de Las Condes que hemos señalado que constituye el perímetro especial, el llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta”, señaló el subsecretario en un punto de prensa.
Y agregó que se dispuso que “entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro”.
Sistema frontal: Evacuaciones preventivas en campamentos
En la instancia, Pavez también señaló que durante esta jornada habrá tres evacuaciones preventivas que estarán coordinadas por los municipios respectivos junto a la Delegación Presidencial Regional.
Comenzarán desde las 10:00 de este martes.
Incluyen a los siguientes campamentos y zonas:
- Campamento Ribera del Río, en Talagante
- Campamento Valle Hermoso, en Puente Alto
- Campamento El Sueño de Todos, en Puente Alto
- Sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue, en Lo Barnechea
En el caso de Talagante, por ejemplo, hay cerca de 100 viviendas que están expuestas a inundaciones por su cercanía con un cauce de agua.
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