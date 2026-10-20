SII anuncia medidas de alivio tributario para propiedades afectadas por catástrofes naturales en 2026: ¿Cómo funcionarán?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció la implementación de medidas de alivio tributario para apoyar a personas propietarias de bienes raíces afectados por catástrofes naturales ocurridas durante este año.

Las medidas “permitirán que la carga tributaria de los inmuebles dañados por alguno de estos eventos climáticos sea acorde a su realidad actual” y están dirigidas a propiedades afectadas por incendios, inundaciones, terremotos, temporales u otros eventos de similar naturaleza que provoquen una disminución relevante en el valor de los bienes raíces.

En esa línea, la institución dio a conocer que aplicará una rebaja proporcional a la afectación del bien raíz del Impuesto Territorial que corresponde al segundo semestre de 2026 para las “propiedades efectivamente dañadas por una catástrofe en sectores que hayan sido informados al Servicio por organismos competentes, o conste en los antecedentes disponibles, siempre que el SII pueda acreditar la afectación del inmueble”.

Luego del proceso de evaluación, el SII informará a los contribuyentes sobre el beneficio, el cual será otorgado de manera automática sin necesidad de realizar una solicitud.

Junto con ello, “los propietarios cuyos inmuebles hayan resultado dañados por una catástrofe y que no se encuentren considerados en la medida automática, podrán solicitar una revisión del avalúo del inmueble, presentando los antecedentes que den cuenta del daño que estos sufrieron”.

¿Cómo acceder al beneficio? Las personas deben ingresar una Solicitud de Bienes Raíces, que está disponible en el sitio web sii.cl, entregando antecedentes que permitan acreditar los daños sufridos.

Entre ellos se solicitará: