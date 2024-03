Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue increpado en las instalaciones de la Universidad de Concepción por los trabajadores de la siderúrgica Huachipato.

El titular de la cartera viajó hasta Talcahuano (región del Biobío) con el objetivo de reunirse con los trabajadores en medio de la crisis que enfrenta la siderúrgica, planta que suspendió de manera indefinida las operaciones tras considerar insuficiente las sobretasas arancelarias que recomendó la Comisión Antidistorsiones del Gobierno.

Tras el impacto que ha generado la noticia, los trabajadores emplazaron a Grau luego de que expresara que “todos tenemos que hacer nuestra mejor parte” para buscar una solución.

“Nosotros considerábamos que un gobierno de izquierda iba a tener soluciones de carácter para los trabajadores, pensar en el bienestar, pero estamos viendo que no es así y eso decepciona a la gente, a quienes confiamos en esta administración”, le dijo uno de los presentes, según se escucha en un video publicado en X.

A pesar de que la autoridad asegurara que lleva meses de conversación con los dirigentes sindicales, los trabajadores exigieron medidas.

“La región se está hundiendo”

En medio de gritos y carteles que demandan un “25% de salvaguardia” o “defendamos acero chileno”, el personal de Huachipato exigió una respuesta inmediata: “El 33% y el 25%”, ya que “no podemos seguir esperando una semana más para que nos vayan a decir exactamente lo mismo, ‘paciencia y espera’, la región se está hundiendo, ministro”.

Frente a eso, Grau expresó que él no ha llamado a la paciencia: “De hecho, a la comisión no se le ha presentado un arancel de 32% de bolas, eso no ha existido como una propuesta todavía”. En ese sentido, el ministro enfatizó en que las empresas deben y tienen el derecho de hacer esa solicitud.

“Hoy día ya apareció en el Diario Oficial, por lo tanto las empresas ya tienen toda la información que se requiere”, indicó, agregando que él no puede decir cuál va a ser la postura si aún no cuentan con todos los antecedentes.

Según describe el decreto que se publicó en el Diario Oficial, el derecho antidumping provisional establece una sobretasa arancelaria al valor de las importaciones de bolas de acero forjadas para molienda de diámetro inferior a 4 pulgadas originadas en China. En ese sentido, las empresas que se interesan en el mercado de las barras de acero, se sugiere que las tasas sean: 10,4% para la empresa Baowu JFE Special Steel Co. Ltd.; de 10,3% para la empresa Daye Special Steel Co. Ltd.; de 19,8% para la empresa Dongbei Special Steel Group Co. Ltd. y de 19,8% para

el resto de las empresas de la República Popular China.

“Aplíquese el derecho antidumping provisional que se establece mediante el presente decreto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del decreto supremo No 1.314, del Ministerio de Hacienda, de 2013, desde su publicación en el Diario Oficial y hasta la publicación en éste de la decisión que resuelva la aplicación o no de medidas definitivas. En todo caso, su duración no podrá exceder del término de cuatro meses”, se especifica en el decreto.

Aunque el titular de Economía dialogó con los trabajadores, estos afirmaron que se movilizarán para defender al acero en necesidad de una respuesta oficial del Gobierno.