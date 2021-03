La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, manifestó este lunes su respaldo a la propuesta del gobierno de aplazar las elecciones del 10 y 11 de abril en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La profesional de la salud participó en la sesión de las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución, instancia en la que ingresó la iniciativa, que traslada los comicios para el 15 y 16 de mayo.

“Nosotros no nos vamos a oponer a esa fecha, pero queremos dejar bien claro que estamos en un contexto de incertidumbre. Por lo menos con los elementos que tenemos sobre la mesa no les podemos asegurar que el día 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso, va a ser un gran desafío para el gobierno lograr una contención de la pandemia”, dijo.

“A nuestro juicio quizás lo más racional habría sido ver primero la caída de la curva, objetivar que esta existiera para ver la agenda. O, en segundo lugar, hacerlo muy similar a lo que hicimos el año pasado (realizar las elecciones) posterior al invierno”, añadió.

“Entendemos que ese escenario es muy complejo dentro del calendario electoral, pero sí en la actualidad, considerando la estacionalidad, cualquier cosa que se acerque al invierno es bastante contraintuitiva”, complementó.

Por su parte, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, que también participó de la instancia, detalló que “respecto de la campaña electoral, lo que propondremos es que quede suspendida a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional, y se retomará un mes antes de que expire el plazo legal de la elección”.