El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al rol de la policía en su labor durante las manifestaciones que ocurrieron durante el estallido social y al papel “importantísimo” que jugó la institución para la ciudadanía.

En palabras de Yáñez: “Hicimos todo lo que podíamos hacer con las herramientas que el Estado nos había entregado, con los Carabineros que la institución contaba, con un tremendo corazón, con un tremendo cariño por nuestro país”.

“Los carabineros estuvieron a la altura de los desafíos, más allá de errores puntuales que puedan haber cometido”, agregó en conversación con Meganoticias.

Asimismo, hizo hincapié en que “tal vez” hubo “excesos que pudieron haber ocurrido” por parte de los mismos funcionarios, pero que todo esto está en investigación.

También señaló que si no hubiera sido por Carabineros, “no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro, no habríamos tenido dos asambleas constituyentes y no tendríamos un país en democracia como el que tenemos hoy día“.

El perro Matapacos es “una ofensa muy grande”.

Por otro lado, Yáñez también se refirió al símbolo del “Negro Matapacos“, el cual fue considerado en el estallido social como un símbolo de lucha para el país.

En este contexto, aseguró que la figura de este perro es “una ofensa muy grande” para la institución, ya que esto “afectó a nuestro Carabineros, sus familias y a sus hijos”.

“Sufrimos mucho como institución, nuestros carabineros particularmente. Esta ofensa, esta violencia que se expresaba a través de este tipo de símbolos”, cerró.