Esta mañana, Carabineros desalojó 11 departamentos del edificio “Shakira Tower l”, ubicado en barrio Meiggs, por uso ilegal de los inmuebles.

La torre ubicada específicamente en la intersección de calle Conferencia con Toesca cuenta con más de 30 departamentos, y se encontraba tomada hace aproximadamente tres años. En su mayoría, quienes vivían en el lugar eran ciudadanos extranjeros.

¿Cómo fue el desalojo?

Durante horas de la mañana, Transporte Informa a través de su cuenta de Twitter notificó que el tránsito estaba suspendido en intersecciones aledañas.

Actualización (07:59) calle Conferencia tiene tránsito SUSPENDIDO entre Claudio Gay y Gorbea, debido a procedimiento policial en edificio residencial. Procedimiento durará hasta cerca del mediodía. Opte al norte por Bascuñán Guerrero #Santiago https://t.co/YdP9PtcEbv pic.twitter.com/JuGw0jfHaz — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 23, 2023

El desalojo se realizó en el marco de la Ley Devuélveme Mi Casa, en favor de los arrendatarios, para que estos puedan recuperar su propiedad.

Las personas fueron notificadas sobre el desalojo y, pese a ello, siguieron viviendo de forma ilegal en el lugar.

“Hay tipificación por el delito de usurpación. Hay una querella que se está tramitando en la Fiscalía Centro Norte y que fue ingresada en el 7° Juzgado de Garantía”, comentó el abogado representante de los dueños del inmueble.

El abogado añadió que “no podemos desalojar los demás departamentos por el momento, pero sí lo podemos hacer en un futuro no muy lejano, porque la ley no me permite desalojar a una persona que no está individualizada en la demanda”.

¿Qué dijo Carabineros?

Carabineros indicó que el procedimiento es una causa civil por desalojo, al ser la toma de un inmueble sin las condiciones de un contrato legal. También aclararon que las personas no están siendo acusadas de porte de armas o consumo de drogas.

Además, el comandante Robinson Villaroel, de la Prefectura de Santiago Centro, preciso que, en cuanto al resto de los demás departamentos, “lo que corresponde es que se notifique a estas personas de la misma manera y se creen las instancias legales y reglamentarias con el tiempo y espacios dispuestos”.

La Segunda Comisaría de Santiago Centro solicitó equipos de apoyo a la Municipalidad de Santiago, trabajadores sociales y camiones, con la finalidad de que las personas no queden desamparadas en la vía pública.