El Servicio Electoral (Servel) objetó este miércoles un préstamo realizado por el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, al conglomerado, quien posteriormente devolvió el monto a su cuenta personal.

En concreto, Maldonado transfirió desde su cuenta personal cerca de $14 millones, en dos transacciones realizadas en febrero y en agosto de 2021, para pagar sueldos, estacionamientos y patentes, junto al tesorero del PR, Mario Pérez, quien aportó cerca de $12 millones.

El Servel notificó que las transacciones no siguieron los protocolos adecuados para este tipo de situaciones, siendo más bien trámites informales al no haber un contrato mutuo o una tasa de interés validada por el mismo organismo. Asimismo, se cuestiona que la devolución del dinero no pasara por la directiva del partido.

El préstamo, que fue descubierto en el balance del conglomerado de 2021, aparentemente fue motivado por una grave falta de fondos provocada por el rechazo de balances anteriores por parte del Servel, consignó La Tercera.

Tras su renuncia a la mesa directiva del partido, Carlos Maldonado intentó aclarar el balance durante su administración y devolvió a su cuenta personal lo prestado desde las arcas del partido sin que la decisión pasara por su directiva.