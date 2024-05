El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este martes al Banco Santander luego de que se diera a conocer un acceso no autorizado a datos personales de los clientes de la entidad bancaria.

El Sernac solicitó un informe completo, que incluya detalles sobre cómo ocurrió el hecho, qué datos se vieron afectados y a qué tipo de información personal de los consumidores se tuvo acceso

Tras la acción, el banco a cuenta con un plazo de 5 días para responder al oficio y detallar las circunstancias del incidente y las medidas adoptadas para proteger la información de sus usuarios.

Banco Santander reporta filtración de datos de clientes y empleados en Chile, España y Uruguay

El Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, expresó que la protección de los datos personales de los consumidores y su privacidad son fundamentales, y que este tipo de incidentes no solo vulnera la privacidad de los afectados, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones financieras.

Herrera señaló que el Sernac no descarta tomar acciones colectivas para proteger y compensar a los afectados.

“El Banco Santander o cualquier otro proveedor debe tomar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el buen tratamiento de datos personales de sus clientes. Pero si esas obligaciones se infringen, no hay estándares de seguridad adecuados”, precisó.

No obstante, y según lo informado por Banco Santander, la filtración no comprometería el acceso a información sensible como claves u otros datos que permitan acceder al patrimonio económico de sus clientes.