Sermig inicia revocación de residencia y expulsión de seis extranjeros detenidos en marcha por el 18-O

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) afirmó este lunes que inició el proceso para revocar la residencia y posterior expulsión a seis ciudadanos extranjeros que fueron detenidos durante la marcha conmemorativa del 18 de octubre.

Según informó la institución, la medida involucraría a tres peruanos, dos haitianos y un venezolano. Este último habría ingresado al país por paso no habilitado y también podría ser expulsado.

En el caso de los ciudadanos de Perú y Haití, cuentan con residencia definitiva. Dentro de este grupo, uno de los involucrados de nacionalidad haitiana había solicitado la carta de nacionalización, la que no le fue otorgada.

Ante este escenario, el Director Nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, señaló al respecto que “como ha señalado el Presidente Kast, no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y aquellos que lo hagan serán, de forma rápida y eficaz, expulsados de Chile”.

“No se puede permitir este tipo de situaciones, y así como en su momento fueron sacados aquellos que provocaron desórdenes en marzo pasado o en la marcha del 1 de mayo, ahora se hará lo mismo. Aplicaremos mano firme con todos aquellos que vengan a alterar el orden público”, concluyó la autoridad.

Antecedentes de los ciudadanos extranjeros

Según información entregada por el Sermig, dos ciudadanos peruanos mantenían una detención en flagrancia en 2022 y 2024, respectivamente, y no se dictó orden de expulsión en su momento.

Respecto al tercer originario del Perú, su detención se dio por falta de respeto a la autoridad.

En relación con los involucrados de origen haitiano, personal policial detuvo a uno por porte de arma cortante o punzante y al segundo que mantiene una orden de arresto vigente.

En tanto, el ciudadano venezolano fue aprehendido por infracción a la Ley de Drogas (Ley 20.000).