Senapred pide evitar sectores de Canela ante riesgo de inundación

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instruyó este martes evitar un sector de la comuna de Canela, en la Región de Coquimbo, a raíz del sistema frontal.

En el comunicado se alertó sobre la crecida de cauces, provocada por las intensas lluvias registradas durante la jornada, que alertaron podría causar una inundación en la comuna.

Debido a esto, se activó la mensajería SAE preventiva para llamar a los vecinos a no transitar por los lugares afectados, ante el riesgo inminente que la situación representa para las personas.

En concreto, se ordenó evitar la “ribera de ríos, esteros y quebradas” en la comuna de Canela.

Por último, señalaron que cualquier actualización sobre la emergencia se difundirá a través de los canales oficiales.