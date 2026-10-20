Senapred declara Alerta Amarilla en seis comunas de la RM por crecida de río

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la noche de este martes Alerta Amarilla para seis comunas de la Región Metropolitana, tras el paso del fuerte sistema frontal.

De acuerdo con el servicio, la medida se debe a que, desde la estación hidrométrica “Río Mapocho en Puente Rinconada de Maipú“, la Dirección General de Aguas (DGA) detectó un incremento en su caudal.

Explicaron que el incremento alcanzó “valores de umbral amarillo” y que además “presenta una tendencia al alza en las próximas horas”, por lo que supone un “aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

Ante estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Amarilla en las comunas afectadas, la cual estará vigente desde este martes hasta que las condiciones así lo ameriten.

Remarcaron que, con la declaración de la medida, se dispondrán los recursos necesarios en las zonas afectadas para intervenir en la evolución del evento, “con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

Revisa las comunas con Alerta Amarilla:

Maipú

Padre Hurtado

Talagante

Peñaflor

El Monte

Melipilla