Este martes un grupo de senadores de oposición anunció la presentación de una reforma para prohibir que un gobierno pueda establecer contratos entre el Estado y los privados, para la licitación de mineral no concesible, antes de 90 días de dejar su cargo.

Esto último, en el marco del anuncio que se hizo en octubre de 2021, en el que el presidente Sebastián Piñera aseguró que se buscarán producir 400 mil toneladas de litio metálico comerciable, a través de un proceso de licitación cuya adjudicación tendrá un plazo de 7 años para la explotación geológica y una extensión de 20 años para la producción.

La senadora DC y miembro de la comisión de Minería y Energía, Yasna Provoste, planteó al respecto que “este gobierno, al igual que la dictadura, hasta el último día trata de privilegiar a sus amigos y en esta oportunidad (…) queremos hacer un llamado al gobierno para que acoja el planteamiento del presidente electo de detener la licitación de litio”.

Asimismo, la ex candidata presidencial explicó que la determinación de ingresar un proyecto de ley se debe a que “creemos que este gobierno va a, no solo no escuchar al gobierno electo y su presidente, sino que no va a escatimar esfuerzos para hasta el último día seguir privilegiando a a sus amistades“.

Lee también: Equipo de Gabriel Boric pide al Gobierno postergar la licitación del litio

En tanto, el senador Alejandro Guillier, señaló que junto a sus pares esperan que el Ejecutivo atienda las inquietudes del presidente electo, apuntando a que desde la actual administración ha insistido en que el nuevo gobierno “no debe hacer nada sin conversarlo con la derecha, pero cada vez que el presidente electo les ha pedido que suspendan decisiones que son trascendentes para el país (…) simplemente las ignoran y actúan a su estilo“.

“Esta es una decisión muy grave, estamos hablando de un recurso que es fundamental para el futuro de Chile, que va a quedar comprometido conforme el proceso que se está desarrollando, cuando este gobierno, en términos concretos, se está acabando”, aseveró por su parte el senador del PS, Álvaro Elizalde.