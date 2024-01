Este martes un grupo de senadores oficialistas confirmó que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) tras la aprobación de la Ley Corta de Isapres, iniciativa con la cual el Gobierno busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y evitar la crisis de las aseguradoras privadas.

Entre los 13 firmantes se encuentra Iván Flores (DC), quien señaló que lo ocurrido “es una falta grave en contra de los usuarios” de las aseguradoras y “es sencillamente permitir un robo”.

“Que se le permita a las isapres subir el valor de sus planes sin tope significa que por esa vía nuevamente van a ser los afiliados los que paguen la deuda a las Isapres“, comentó.

El parlamentario remarcó que la aprobación del proyecto es “grave” y espera que el los siguientes trámites “se corrija el problema, que no debería ser de alegría de nadie, excepto por las Isapres”.

En ese sentido, señaló que el Gobierno “debería estar muy preocupado de esto, y va a tener que actuar de manera distinta en los trámites que vienen y nosotros lo vamos a recoger”.

Si bien dijo que “cada uno sabe como vota”, hay quienes están apoyando “lo que no se puede apoyar, que es el robo que hicieron las Isapres”.

“Yo sé que es duro, pero lo quiero decir en estos términos, que cobraron lo que no debían cobrar pero además no fue inocente, se les advirtió por el Tribunal Constitucional, se lo advirtió varios años después la Superintendencia de Salud, le fue advertido por la Corte Suprema y todavía siguen queriendo no pagar lo que tienen que pagar“, afirmó.

“Hubo debilidad en el Ejecutivo”

Por su parte, Juan Luis Castro (PS) señaló que el resultado de la votación “es un salvataje porque pasa a llevar el fallo, porque se dio vuelta una inadmisibilidad solo por votación de mayoría, porque finalmente se le hace el gran favor a las Isapres de reducirles a una tercera parte la deuda que tiene con las personas”.

Y además porque no se tuvo en consideración “cómo la gente que ha venido de un largo proceso de judicialización queda peor que antes”.

Así las cosas, el senador criticó que en el Ejecutivo “hubo debilidad, no hubo un enfrentamiento con advertencia. Hubiésemos querido un posicionamiento jurídico más fuerte para combatir la mutualización“.

El documento, dijo, sería presentado este viernes al Tribunal Constitucional.

Con ello, los senadores esperan que se recojan los planteamientos de fondo que indican que “se transgredió la Constitución, un fallo judicial y que se pasó a llevar la dignidad de las personas, haber forzado un nuevo modo de cálculo de las deudas del sistema de Isapres con las personas para reducirlo a un tercio de lo que era”.

Finalmente, Castro pidió al Gobierno hacer la reconsideración de constitucionalidad -como había comprometido- antes de que se apruebe la ley.