Este jueves, Andrés Allamand (RN) anunció que los senadores de Chile Vamos no van a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) tras la aprobación del proyecto que permite el retiro hasta el 10% de los fondos previsionales.

“Los senadores de Chile Vamos hemos resuelto no recurrir el Tribunal Constitucional. Asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras”, aseguró.

Además, agregó que su preocupación “era precisamente dejar establecido que estos proyectos de reforma deben ser aprobados con el quórum más alto que establece la Constitución“.

Esta decisión se opone a lo que dicho por la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, quien afirmó que llevarían la iniciativa a dicha instancia.

“Lo vamos hacer no por esta votación sino por el procedimiento que se usó. Más allá que no vamos alegar sobre el resultado de la votación, sí vamos a decir que si se quieren legislar cosas como estas, que se requiere un cambio constitucional, se tienen que hacer como corresponden, con 2/3, y no tratando de buscar un resquicio para bajar los quórums”, explicó Van Rysselberghe tras la votación del miércoles en el Senado.

Este jueves la Cámara de Diputados despachó a ley la iniciativa. Las modificaciones ingresadas por el Senado fueron aprobadas por 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente Sebastián Piñera.