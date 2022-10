La senadora Fabiola Campillai se refirió a la entrevista que brindó Patricio Maturana, ex carabinero imputado como el responsable del disparo de la lacrimógena que la dejó sin la visión, el gusto y el olfato.

El ex uniformado arriesga 12 años de cárcel por el hecho.

“Hubo una amenaza de un grupo de personas que nos iban a matar, derechamente. La gente seguía con esta cosa de ser muy violento, era gente muy violenta en el sector”, dijo a 24 Horas.

“Nunca tuve una capacitación. Es difícil, no solamente lo digo yo, lo vive mi familia. Lo único que esperamos es que termine pronto este calvario”, añadió.

Ante esto, la senadora independiente realizó un llamado al Consejo Nacional de Televisión y al directorio de TVN a “replantear su línea editorial y rectificar”.

“Para que nunca más se le dé cabida al victimario, a victimizarse en televisión pública e instalar el beneficio de la duda y la impunidad, tanto como en mi caso, como para el de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y otros de igual gravedad”, expresó a través de Twitter.

“Con respecto al reportaje en exclusivo que emitió el canal público TVN y que dio voz a mi victimario, que fue arduamente investigado y condenado y que no mostró ningún resquemor al dispararme ni disculpas por los graves hechos, me parece totalmente repudiable e inaceptable. Porque, además de revictimizarme, mintió públicamente sobre las violaciones a mis derechos humanos y justos días antes de conocer la sentencia de los Tribunales de Justicia. Esto es dar cabida a instalar la duda y la impunidad para todos estos casos. No podemos relativizar una agresión estatal de tal magnitud”, añadió la parlamentaria.

En esa línea, agregó que: “Porque la realidad es que el agresor va a estar solo 12 años en la cárcel, pero yo voy a tener que vivir toda la vida con secuelas físicas, psicológica, sin olfato, sin gusto y sin mis ojos”.

“Por esto, hago un llamado al CNTV y al directorio de TVN a replantear su línea editorial y a rectificar, para que nunca más se le dé cabida a victimizar a los victimarios, tanto en mi caso como para todos los de violaciones a los DD.HH.”, concluyó.