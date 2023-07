El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, llegó esta jornada hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber para visitar al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

La exautoridad- quien permanece en prisión preventiva en el marco de la investigación por delitos reiterados de fraude al Fisco, lavado de activos e ilícitos tributarios– ha sido visitado principalmente por sus familiares más cercanos. Sin embargo, y tras 35 días tras las rejas, la situación se flexibilizó y ya ha recibido a representantes del mundo político.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, cercanos al senador aseguran que esto correspondió a un acto de solidaridad y empatía, ya que él mismo fue investigado por delitos de tráfico de influencias. Por lo que esta fue una forma de “devolverle la mano” por el apoyo que Torrealba le brindó.

Asimismo, aseguran que Ossandón sintió que toda la clase política le dio la espalda en ese entonces y que incluso le dejaron de contestar el teléfono, pero “el Tronco” sí lo escuchó. Además, dichas fuentes concuerdan que al parlamentario le habría pesado el no haber ido a visitar a Jaime Orpis (UDI), por lo que no quiso desaprovechar la oportunidad.

“Yo no dejo botados a mis amigos”

En entrevista con CNN Chile, el senador de RN señaló que “no dejo botados a mis amigos” y que no avala el actuar del exalcalde.

“Él tiene que ser juzgado y tiene que pagar si cometió el delito, eso no tiene nada que ver. (…) Si él es culpable tiene que pagar, pero otra cosa es ir a ver a una persona a la cárcel. Es un tema de humanidad. Tendrá que apechugar si dejó la grande”, expresó.

“Si mi papá roba y lo meten preso, ¿no puedo ir a verlo? No tengo una relación cercana, pero cuando yo fui alcalde y cuando yo como senador fui acusado de corrupción y me dieron como caja, era como si tuviera lepra. Nadie me llamó por teléfono, me desconocieron todos (…) y de las pocas personas que me llamó para saludarme fue él“, agregó.

Consultado sobre el estado de salud de Torrealba, el parlamentario sostuvo que “está enfermo, está triste, hablé cinco minutos con él, pero es un tema de humanidad”.

“Él sabe que yo he dicho públicamente que el que mete las patas lo paga, si él es culpable tiene que pagar”, añadió.

Finalmente, insistió en que “es un mínimo de acción humanitaria poder visitar a alguien que está en la cárcel y eso no quiere decir que yo estoy avalando su delito ni mucho menos“.