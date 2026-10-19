Senador Núñez (PC) apunta contra Quiroz por el desempleo: “Parece que quiere forzar un nuevo estallido social”

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez criticó la gestión del Gobierno del presidente José Antonio Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante el panorama económico que vive el país, con altos índices de desempleo.

“Lo que uno se pregunta es por qué el Gobierno actual del presidente José Antonio Kast y, en particular, el ministro de Hacienda Quiroz no adoptan medidas para combatir estos problemas que se agudizan hoy día en el país, cuando tienen las herramientas”, cuestionó Núñez.

En esa línea, apuntó contra el secretario de Estado y sostuvo que “el ministro Quiroz parece que quiere forzar un nuevo estallido, porque golpea y golpea a la gente y no adopta ninguna medida para que se alivie en algo la situación”.

Argumentó que su acusación de que Quiroz busca provocar un nuevo estallido social se debe a que “cuando una persona es ministro de Hacienda y tiene en su poder tomar decisiones que alivien la situación social de las personas, y en vez de aliviarla adopta medidas que la agravan, uno ve una intencionalidad política en eso”.

“Yo tengo el temor de que al final lo que aquí se quiere es llevar a la gente a tal nivel de presión que estas cosas estallan de una u otra manera”, manifestó.

Squella responde: “Esas amenazas entre líneas que las deje para otro momento”

Los dichos de Núñez fueron de inmediato criticados por el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien señaló que se tratarían de “amenazas entre líneas”.

“Con los parlamentarios de esa bancada uno tiene que leer entre líneas y eso es lo que me preocupa, porque si es que lo que está haciendo con sus dichos el senador Núñez es un llamado a que ocurra lo mismo que estamos viendo en otras partes del mundo, encuentro lamentable que se repita la historia siete años después“, remarcó.

Squella aseguró que, en caso de que llegue a detonarse un nuevo estallido social, “no va a ser de la misma forma que se dio en el pasado reciente. Hoy día tenemos instituciones más robustas, con la experiencia suficiente; tenemos una ciudadanía que no va a aceptar nuevamente que a través de la violencia se logren propósitos políticos”.

“Así que esas amenazas entre líneas, que las deje para otro momento, porque acá en Chile hoy día, siete años después del estallido, no tienen espacio”, criticó.