El senador José Miguel Insulza (PS) se refirió este jueves a los reparos que expresó el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, respecto del proyecto de infraestructura crítica.

El parlamentario conversó con Radio Cooperativa y calificó de “raros” los dichos del alto mando de las Fuerzas Armadas.

“¿Dónde va a defender el territorio nacional? ¿En la Plaza de Armas? ¿En la Alameda? ¿O lo va a defender en las fronteras del país?”, cuestionó Insulza y agregó que a su juicio “la custodia de las fronteras debería estar en manos” de las FF.AA.

En ese contexto, puntualizó en que “nadie en la Armada ha dicho que se desvirtúa la acción de la Marina el vigilar la frontera marítima del país. La Fuerza Aérea no dice que desvirtúa el control del tráfico aéreo la tarea del Ejército del Aire”.

“¿El Ejército de tierra es distinto? ¿Qué custodia del territorio nacional va a hacer si no está en la frontera?“, señaló el legislador socialista.

A su vez, Insulza sostuvo que “otra cosa es que probablemente en los temas propiamente de inmigración ilegal (los militares) no tienen suficiente preparación“.

“Pero me parece más fácil que la adquieran a que sigamos pidiéndole a Carabineros que lo hagan solos, porque no tenemos carabineros para eso. No nos alcanzan para eso y, si se entrenan más carabineros, la gente va a seguir preguntando por qué no están en el barrio combatiendo la delincuencia”, concluyó.

¿Qué dijo Iturriaga?

El pasado 19 de enero, Iturriaga participó de una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana donde cuestionó el rol que el proyecto de infraestructura crítica le otorga a los militares.

“Vamos a cumplir la Constitución y las leyes, pero es un deber señalar que la misma Constitución genera para el Ejército algunas tareas que tienen que ver con la defensa, y estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando nuestro rol principal, es un deber dejarlo en público conocimiento”, expresó el comandante en jefe.

Asimismo, indicó que se trata de “tareas que van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas para otras tareas, que deben derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo el país”.