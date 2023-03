Durante esta jornada, el Senado ofició ante la comisión de ética de la Cámara de Diputadas y Diputados a la diputada de oposición María Luisa Cordero, por sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai en medio de una entrevista radial.

El Senado “acordó oficiar a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie y adopte las medidas en el ámbito de su competencia”, señalaron mediante una declaración.

Además, declararon que en unanimidad rechazan “categóricamente las ofensivas e inaceptables expresiones emitidas por la Diputada María Luisa Cordero”.

También señalaron que, “en democracia, el lenguaje de odio no tiene espacio alguno. En consecuencia, los graves dichos enunciados merecen el repudio no solo de este Senado, sino de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la sociedad en su conjunto”.

Según informaron desde el Senado, estudiarán la idea de un proyecto que busca sancionar con severidad la promoción e incitación del odio.

🏦La Corporación emitió una declaración donde rechaza categóricamente las “ofensivas expresiones" emitidas por la diputada María Luisa Cordero y respaldó a la senadora @DignidadFabiola.

▶https://t.co/QqLFlpUW8L pic.twitter.com/2owSvAKOK4 — Senado Chile (@Senado_Chile) March 23, 2023

Diputada Cordero: “Ella no es totalmente ciega”

Durante esta mañana, la diputada María Luisa Cordero se refirió a la senadora Fabiola Campillai declarando que la senadora “tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega (…) ella no es ciega total, entonces manda a quemar los metros”.

Por su parte, la senadora Campillai entre lágrimas agradeció el apoyo del Senado y respondió a los dichos en su contra. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, declaró la senadora.

“Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, agregó Campillai.