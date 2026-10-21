Senado despacha a ley proyecto que moderniza la carrera de carabineros y establece nuevos incentivos

Esta tarde, el Senado aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de ley que moderniza el sistema de incentivos y la carrera funcionaria de Carabineros de Chile.

La iniciativa fue despachada del Congreso, por ello, quedó en condiciones para convertirse en ley.

Tras su aprobación, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, agradeció el respaldo transversal del Congreso, agregando que “este proyecto moderniza y mejora las condiciones de la carrera de nuestros carabineros”.

El titular de Seguridad agregó que estas medidas buscan reforzar la presencia policial y mejorar la seguridad de los ciudadanos, destacando que “para que la gente vea más presencia policial, vea tranquilidad. Y esto, por un solo honor, seguir avanzando, reducir las cifras de delito”.

¿De qué se trata este proyecto?

La iniciativa establece una gratificación especial de riesgo de hasta el 100% del sueldo para funcionarios de Orden y Seguridad que participen en misiones peligrosas en zonas de mayor riesgo, que sean definidas previamente. Además, se incorpora un incentivo al desempeño institucional, el cual está asociado al cumplimiento de metas y un bono para aquellos funcionarios que decidan continuar en servicio luego de pensionarse. El proyecto también contempla mejoras en las remuneraciones de los alumnos en formación, nuevas modalidades de ingreso para personas con títulos profesionales o técnicos y una gratificación del 30% destinada a un máximo de 80 en cargos estratégicos.

Sobre ello, Arrau añadió que “esa extensión de la carrera policial es solo para las personas que ingresen de aquí en adelante; no hay un cambio en la regla del juego, salvo el aumento de las remuneraciones”.