Por unanimidad el Senado aprobó y despachó el proyecto que extiende el postnatal parental hasta el 31 de diciembre. Esta iniciativa beneficiará a 34 mil personas, quienes se encuentran haciendo uso del beneficio entre el 1 de octubre y el 30 de diciembre de 2022.

El proyecto original promovido por el gobierno extendía el posnatal hasta el 30 de noviembre, y en la Cámara Alta señalaron que se ampliará hasta fines de diciembre, con el fin de promover “la protección de las fuentes laborales de miles de madres y padres, así como, la salud y bienestar de los niños y niñas, y los problemas prácticos para conseguir cupos en salas cunas”.

Con 40 votos a favor del proyecto, ninguna abstención y sin votos en contra se despachó el proyecto.

“Este es un instrumento de la seguridad social en Chile, que se financia con impuestos y que tiene un costo fiscal asociado de $32.900 millones de pesos, con un universo de beneficiarios de niños y niñas, en razón que sus padres podrían hacer uso de el”, destacó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

¿Cómo hacer el trámite?

La extensión del postnatal va dirigido a quienes no hayan hecho uso de los sesenta días entregados en la extensión anterior. Esto ha causado controversias debido a los plazos del posnatal tradicional.

“Antes de extender a las que ya tienen seis meses, deberíamos discutir que pasa con aquellas (trabajadoras) que enfrenten precariedades y que no tienen contrato, señaló la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Quienes busquen hacer uso de la extensión deberán notificar a su empleador a través de un correo o una carta certificada, si no se realiza el proceso se dará por hecho que se usará el beneficio que esta vez no será obligatorio. “Es el empleador quien tendrá tres días para dar aviso a la entidad pagadora que esta trabajadora va a utilizar este beneficio”, fundadora de Mama Abogada, Nickol Ortiz.

Pueden postular:

Trabajadores dependientes.

Trabajadores independiente y con honorarios.

Temporeros por obras, servicios y faenas.

El empleador no puede rechazar quienes requieran el beneficio. “Sería una infracción grave, los empleadores bajo ningún aspecto pueden negarse a otorgar esto, porque está en una ley que se encuentra aprobada”, explicó la abogada en materia laboral, Rocío García de la Pastora.

El desafío de la corresponsabilidad

Según el Ministerio del Trabajo, el 99,9% que hacen uso del postnatal parental son mujeres. Y entre las trabas para regresar a su trabajo enfrentan la falta de redes de apoyo para distribuir el cuidado y la crianza, además la falta de salas cunas en donde llevar a sus hijos e hijas.

“A las mamas se les pide trabajar como si no tuviesen hijos e hijas, y criar como si no tuviesen trabajo remunerado. Al final lo que pasa es las mujeres tratan de hacer las dos y no pueden, y sienten que están haciendo todo mal”, destacó Fundadora de Yo Quiero Estar, Verónica Campino.