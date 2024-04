El próximo 8 de abril, desde las 9:00 horas, se dará inicio al Seminario “Urgencias y controversias en IA”, organizado de manera conjunta entre el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), que contará con exposiciones de expertos nacionales e internacionales, quienes desde las ciencias y el derecho expondrán sobre los últimos avances en IA, la relación de nuevas tecnologías con nuestro cerebro y la discusión sobre la regulación.

La actividad se enmarca como “side event” del “Pucón Learning and AI Summit”, cumbre internacional organizada por CENIA que se llevará a cabo entre el 8 y el 12 de abril en la región de La Araucanía y que tiene por objetivo explorar la intersección de la neurociencia y la inteligencia artificial, con especial atención en los mecanismos de aprendizaje.

“Para nosotros es tremendamente relevante la organización de esta cumbre, porque es el primer seminario internacional de esta envergadura con la colaboración de universidades que están a la vanguardia de la investigación en neurociencias, aprendizaje e IA”, señala Rodrigo Durán, gerente de CENIA, agregando que “nuestro objetivo en el mediano plazo es posicionar a Chile como un lugar atractivo para la realización de cumbres científicas de impacto a nivel internacional”.

En cuanto al evento en Santiago, estarán presentes el Dr. Markus Diesmann, director del Institute of Neuroscience and Medicine Computational and Systems Neuroscience (INM-6) del Centro de Investigación Jülich, en Alemania; Isabel Cornejo, Dra. en Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Grupo Neurometa de Universidad Autónoma; Claudia López, Dra. en Ciencias de la Información y Tecnología e investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y del Núcleo Milenio Futuros de la Inteligencia Artificial; y, por último, Francisco Bedecarratz, abogado de la Universidad Autónoma, Doctor en Derecho por la Universidad Philipps de Marburgo, Alemania, además de director del grupo de investigación IA+D de la Universidad Autónoma.

Al respecto, el Vicerrector de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma, Dr. Iván Suazo, explicó que “estamos muy contentos de esta alianza con CENIA, que nos permite realizar un seminario de alto nivel, previo al gran evento en la ciudad de Pucón. La inteligencia artificial está revolucionando a gran velocidad distintas esferas del conocimiento e industrias como la medicina, la entretención o la seguridad, por lo que es importante mantener ese ritmo de análisis y debate. Este encuentro será abierto a todo público y se enmarca en nuestro programa de cultura científica ‘Alejandr-IA’, con el que buscamos generar discusión pública y acercar el conocimiento sobre esta tecnología a la ciudadanía”.

El evento se realizará en el auditorio de la sede Providencia de la Universidad Autónoma, ubicado en Pedro de Valdivia #425. La inscripción es gratuita y debes registrarte aquí.