Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, vendría a Chile para el cambio de mando

A casi un mes de asumir la presidencia en la Oficina del Presidente Electo ya habrían recibido la primera confirmación de figuras internacionales.

A falta de 31 días para el cambio de mando, en el que Gabriel Boric dejará el cargo y José Antonio Kast asumirá la presidencia del país, ha trascendido que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, asistirá en representación del país norteamericano.

La confirmación de la asistencia de Rubio habría llegado esta semana a la Oficina del Presidente Electo (OPE) a través de canales informales, según consignó La Tercera.

Usualmente, para este tipo de ceremonias, desde Estados Unidos envían al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. En marzo de 2022, cuando el entonces responsable de dicha cartera era Brian Nichols, fue él quien vino a Chile para asistir al cambio de mando de Gabriel Boric.

Cuando Michelle Bachelet asumió su segundo mandato en marzo de 2014, fue Joe Biden —vicepresidente en aquel entonces— quién asistió al cambio de mando en representación de Estados Unidos.

Es por esto que tras 12 años, asistirá a Chile una autoridad de mayor rango al cambio de mando, lo que da una señal de las relaciones que tendrán el gobierno de José Antonio Kast y la administración de Donald Trump.

Además, este no sería el primer acercamiento entre el José Antonio Kast y Marco Rubio, puesto que a fines del 2021, el presidente electo lo visito en Estados Unidos, cuando este era senador por el estado de Florida.

Asimismo, Marco Rubio fue de los primeros líderes políticos en felicitar a José Antonio Kast cuando este ganó las elecciones en diciembre del año pasado.

Congratulations to Chilean President-Elect @JoseAntonioKast on his victory. The United States looks forward to partnering with his administration to strengthen regional security and revitalize our trade relationship. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

¿Quién es Marco Rubio?

El actual Secretario de Estado de los Estados Unidos se ha convertido en un rostro visible del gobierno de Donald Trump, principalmente por su activo rol en imponer la política estadounidense en Latinoamérica.

En particular, ha tenido una alta participación con la actualidad de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, negociando con Delcy Rodríguez los intereses del país norteamericano.