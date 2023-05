Renato Sepúlveda, quien fuera uno de los fundadores de Renovación Nacional, reconoció el financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la administración de Raúl Torrealba en Vitacura.

En ese sentido, el sobrino del exalcalde y exdiputado de RN, Sebastián Torrealba, negó haber sido beneficiado con dineros municipales.

En conversación con La Tercera, Sepúlveda reconoció que el financiado habría sido un candidato de Chile Vamos en las elecciones de 2017. Sin embargo, dijo no recordar el nombre del sujeto.

Ante esto, se atribuyó este financiamiento a Sebastián Torrealba. En diciembre pasado, Domingo Prieto, uno de los imputados en el caso, reconoció que por varios meses se realizaron pagos de $1 millón y medio para financiar la campaña del exparlamentario en 2017.

“Nunca he recibido recursos ilegales o irregulares para mis campañas políticas”

Al respecto, Sebastián Torrealba negó cualquier irregularidad. “Nunca he recibido recursos ilegales o irregulares para mis campañas políticas“, señaló.

“Durante los 20 años en que me he dedicado a lo público, lo he hecho de manera responsable y honesta”, agregó.

Asimismo, pidió ser citado a declarar para despejar cualquier interrogante. “Es por eso que en el mes de marzo y de abril, le he solicitado al fiscal de la causa que me cite a declarar de manera voluntaria para así entregarle todos los antecedentes que despejen mi nombre de esta investigación“, zanjó.