Este viernes, Sebastián Polanco declaró en calidad de imputado ante la Fiscalía Regional del Biobío por su vinculación en una de las aristas del Caso Convenios.

Polanco está siendo investigado, junto a su expareja Camila Polizzi y Matias Godoy, representante legal de OTEC, por haber comprado productos de vestimenta, como lencería, con los $250 millones que el Gobierno Regional del Biobío le traspasó a Fundación en Ti, organización que habría arrendado Polizzi para impartir cursos de capacitación, entre otros.

En la instancia, Polanco dijo que los recursos públicos sí se habían gastado en el proyecto, pero acusó a Godoy de llevarse parte del dinero recibido por la fundación.

“A nosotros se nos están imputando ciertos delitos, ciertas acciones, ciertos hechos, que yo creo que comienza ahora el trabajo de otras personas, para ver si esas cosas son reales o no”, sostuvo el imputado a las afueras del Ministerio Público.

En esa línea, agregó que “Matías se quedó con una parte, no recuerdo bien, pero se quedó con una parte con la que se iba a terminar el proyecto”.

“Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto, y producto de las lluvias, los hitos de cierre se iban a aplazar, eso está en las actas, y se conversa esto en un minuto con Matías, y Matías se va, arranca con todo. Eso es lo único que puedo decir, arranca con todo”, señaló.

Asimismo, la expareja de Polizzi indicó que “yo no entiendo mucho las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno Regional hacia nosotros. A mí me tratan de delincuente, yo no soy ningún delincuente (…) hay gente poderosa que me trata de delincuente”.

Por otro lado, el imputado también criticó el foco que actualmente tiene el caso en el que se encuentra involucrado, cuestionando el “¿por qué no buscan otras fundaciones? Hay más fundaciones que tienen problemas más sucios”.

“El otro día me llamó un abogado de una fundación, que está defendiendo a una autoridad que no es de Concepción, y me decía ‘estamos tranquilos, porque mientras los apuntan a ustedes nosotros arreglamos todo‘”, aseveró Polanco.