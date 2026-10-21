Se mantiene alerta roja en la Región Metropolitana: Hay 25 personas damnificadas y más de 50 casas con daños tras lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta roja en la Región Metropolitana debido al sistema frontal que se mantiene en la región.

La institución entregó un balance general por la situación entre las regiones de Antofagasta y Los Lagos.

Hasta las 7:20 horas de este miércoles, en Coquimbo se registran 74 personas albergadas y 40 aisladas. Esta última cifra corresponde a familias aisladas por crecimientos de cursos hídricos.

Asimismo, hay 1 casa destruida, 1 con daño mayor y 7 con daño menor.

En Valparaíso hay 5 damnificados. En cuanto a afectación a viviendas, hay 2 destruidas, 1 con daño mayor, 22 con daño menor y 1 en evaluación.

En el caso de la Región Metropolitana, se contabilizan 25 damnificados y 105 albergados. Hay 12 casas con daño mayor y 44 con daño menor.

En O’Higgins hay una persona damnificada, además de 15 casas con daño menor, 4 con daño menor y 12 que se mantienen en evaluación.

Por último, en el Maule hay una vivienda con daño menor.