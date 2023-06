La diputada de Convergencia Social (CS) Emilia Schneider emplazó esta jornada al diputado (UDI) Sergio Bobadilla por un tuit en el que acusaba a la parlamentaria de “disfrazarse de algo que no es”.

El pasado 8 de junio, el diputado Bobadilla le respondió a un tuit de Scheider luego de la polémica que se generó por el procedimiento médico denunciado por apoderados de un quinto básico en la Escuela Villa Centinela sur, en Talcahuano.

El hecho ocurrió antes del inicio de una sesión de la Comisión de Educación, en la que se iba a discutir el procedimiento.

“Lamento que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño. Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella”, escribió el parlamentario en Twiitter.

“Yo no payaseo, no me disfrazo de algo q no soy“, agregó.

“¿Es tan hombrecito o no es tan hombrecito? Yo todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara”, empezó Schneider.

“¿Por qué asumes que te lo dije a ti?”, fue la respuesta del parlamentario UDI.

En ese instante, la diputada añadió “yo le dije a usted que estaba payaseando y se lo dije en su cara. Si usted fuera tan hombrecito, vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter y dígamelo porque me trae sin cuidado, pero si usted fuera hombrecito me lo diría en mi cara”.

Bobadilla aseguró que no iba a polemizar con ella.

“Yo no voy a polemizar, no voy a hablar de usted en esta comisión. El tema es que usted no es tan hombrecito y se le hace decirme las cosas a la cara”, aseguró Schenider.

En esa línea, la militante de Convergencia Social añadió que “usted insinuó que yo me disfrazo de mujer. A mí no me interesa aparentarle nada a usted, pero queda claro que no es tan hombrecito porque cuando yo lo increpo se le hace, diputado”.