Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN), anunció que no repostulará a su cargo al interior de la colectividad con vista a las elecciones internas del próximo 19 de agosto.

“Pido disculpas por los errores cometidos”

“He tomado la decisión de no repostular en la próxima elección interna“, señaló el también diputado en una carta dirigida a los militantes, según consignó La Tercera. En la misiva no explicó las razones directas de su decisión.

“Expreso y reitero mi agradecimiento a todos los que nos han acompañado en este camino, donde hemos navegado por horas tremendamente difíciles, con aciertos y equivocaciones, pero siempre con el corazón puesto en Chile y nuestro partido”, afirmó.

En la carta, el abogado de 38 años también realizó un mea culpa a su gestión y aprovechó de pedir disculpas “por los errores cometidos, ya sea por temperamento, presiones y/o exceso de entusiasmo, si a alguien hubiese podido afectar”.

“Reafirmo mi disponibilidad a estar en la posición que mi partido requiera y que los dirigentes estimen, buscando aportar a un partido unido, que abandone los conflictos y la polarización interna; que defienda las ideas de nuestro ideario de derecha participando de todos los desafíos y no restándose nunca de dialogar; y que advierta que en el nuevo escenario, necesitamos más que nunca cohesión, visión de futuro y generosidad”, agregó.

Por otra parte, afirmó que nunca estuvo en sus planes tener la “oportunidad-responsabilidad” de ser el secretario general. “Sin embargo, como aprendí de mis padres y abuelos, el sentido del deber predominó y nos embarcamos en un desafío titánico. Agradezco mucho a aquellos que me alentaron y aconsejaron en esas horas, pues pienso que ha sido una excelente decisión”.