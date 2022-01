Desde el Frente Amplio (FA) se levantó el nombre de Beatriz Sánchez como candidata a suceder a Elisa Loncon, máxima autoridad del órgano redactor. Sin embargo, la decisión del pacto no ha estado ajena a críticas, basadas principalmente en que el conglomerado también asumirá como gobierno el próximo 11 de marzo.

“El presidente electo va a asumir en marzo, cuando ya estemos terminando de votar, entrando en la armonización. Desde el FA creemos que debe haber autonomía total”, dijo Sánchez a La Tercera, tras ser consultada por las críticas que sugieren que una eventual presidencia suya ponga en riesgo la autonomía de la CC.

“Es una crítica muy injusta, porque no es mi voz solamente la que habla, es nuestra pega de aquí para atrás la que lo hace por nosotras y nosotros. Entonces, me parece injusto y me parece que responde sólo a la disputa de un cargo. Me da pena, pero entiendo que es en clave de competencia”, agregó.

Asimismo, aseguró que si resulta electa como presidenta de la mesa directiva garantizará un liderazgo independiente de los intereses del gobierno electo. “Como FA hemos tenido independencia de los partidos del conglomerado. Nuestra presencia acá no tiene que ver con un gobierno que dura cuatro años, sino con los próximos 50 años”, sostuvo.

En esa línea detalló que “los liderazgos en la Convención están repartidos” y descartó que se quieran ocupar todos los cargos directivos del hemiciclo. “Cuando se dice que el FA está en demasiados lugares, eso no es así. Ha habido una convivencia en la mesa ampliada que representa a todos los sectores”, enfatizó.

En ese sentido explicó que su candidatura surgió tras una “discusión larga” al interior del pacto, donde definieron que “lo que viene es salir a contar que es la Convención, porque tenemos un plebiscito de salida”.

“Hay que llenar ese espacio en que tenemos un déficit en términos no solo comunicaciones, sino en la capacidad de instalar un relato y conectarlo con la ciudadanía”, profundizó.

Respecto a la responsabilidad de la actual mesa directiva en dicho “déficit”, la ex aspirante a La Moneda señaló que “Jaime Bassa y Elisa Loncon se echaron al hombro un proceso desde cero y con muchos problemas. Esta no fue una presidencia y vicepresidencia simbólicas, como se ha querido instalar”.