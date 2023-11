Uno de los que más ha brillado en la Teletón 2023 ha sido Sammis Reyes, quien confesó haber rechazado una invitación a los Grammy para poder participar en la cruzada solidaria.

La confesión de Sammis Reyes

En conversación con Página 7, el exjugador de fútbol americano reveló que rechazó ir a los Grammy Latinos en España para ser parte de la mesa digital en la nueva edición de la Teletón.

“Me habían invitado a los Grammy Latinos en Sevilla. Cuando mi representante me llegó con la idea de quedarnos para la Teletón fue como que no la pensamos dos veces y nos quedamos acá”, sostuvo.

El deportista nacional y exjugador de la NFL señaló que este evento solidario “es mucho más importante que cualquier premio musical, esto es algo de corazón, algo que no todos los países tienen”.