(Agencia Uno) – A Comisión Mixta fue enviado este miércoles el proyecto que define un reajuste del ingreso mínimo mensual (IMM) y determina los montos para la Asignación Familiar y Maternal, así como del Subsidio Familiar.

Esto luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara por 71 votos a favor, 59 en contra y 18 abstenciones, la enmienda efectuada por el Senado al texto despachado en el primer trámite.

En concreto, la modificación introducida por el Senado pasaba por restituir el artículo que especificaba el monto del reajuste y la fecha en la cual comenzaba a regir, materia que no logró aprobarse tampoco en la ocasión anterior.

Dicho texto plantea que, a contar del 1 de septiembre de 2020, se elevaría el IMM a 326 mil 500 pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65.

El resto del proyecto no fue objeto de modificaciones.

En tal situación se enmarcan los reajustes para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, así como el IMM para fines no remuneracionales.

En el primer caso, el reajuste implicará elevar el IMM a 243 mil 561 pesos; mientras que, en el segundo, quedará en 210 mil 458 pesos. El reajuste se verificará de manera retroactiva a partir del 1 de septiembre.

El proyecto también define que, a más tardar, en abril de 2021, el presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste al monto del IMM, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del 1 de mayo de 2021.

Asignación y Subsidio Familiar

Tampoco fueron modificados los alcances de la Asignación Familiar y Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, que contemplará los siguientes valores, a partir del 1 de septiembre:

– De $13.401 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $342.346.

– De $8.224 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $342.346 y no exceda de $500.033.

– De $2.599 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $500.033 y no exceda de $779.882.

– Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares, cuyo ingreso mensual sea superior a $779.882, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas.

El Subsidio Familiar, en tanto, será de $13.401, a contar del 1 de septiembre de 2020.

En la sesión, el oficialismo llamó a no continuar dilatando el trámite de esta propuesta legal y permitir que los distintos beneficios de la ley se hagan efectivos a la brevedad. Además, insistió en que el reajuste se condice con la actual situación del país y que no puede aumentarse más la carga de las pymes, que son las principales entidades que pagan el IMM.

El centro político, particularmente la DC, expresó su voluntad de apoyar la iniciativa en los términos propuesto por el Senado, aunque manifestó su deseo que en abril de 2021 se pueda hacer una reconsideración de las cifras y un gesto a las pymes.

Finalmente, la oposición mantuvo su contrariedad al monto planteado y criticó la falta de voluntad del gobierno para abrirse al diálogo para llegar a un acuerdo más global, por ejemplo, aumentando el aporte del Estado por medio del ingreso mínimo garantizado, entregando un bono diferenciado o accediendo a un alza general de ocho mil pesos.