Sala Cuna Universal avanza en el Congreso: Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba idea de legislar por unanimidad

Esta tarde, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de Sala Cuna Universal, proyecto que busca ampliar el acceso a este derecho y modificar las condiciones que establece el Código del Trabajo.

La votación se realizó en una sesión destinada a continuar el estudio de la iniciativa que se construyó con el informe presentado durante el mandato de Sebastián Piñera, al que posteriormente los presidentes Gabriel Boric y José Antonio Kast realizaron indicaciones.

En la cita estuvieron presentes el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, y la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper.

Luego de varias semanas de conversaciones entre los integrantes de la comisión, y para alcanzar una propuesta que convenciera al mundo político y al técnico, finalmente se logró este avance legislativo.

Ahora, el proyecto busca equiparar el derecho a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes que cumplan con las condiciones correspondientes en la iniciativa, junto con la creación de un fondo solidario destinado a financiar el beneficio.

Tras ello, junto con agradecerles a los parlamentarios, el ministro Rau señaló que “sabemos que falta mucho, sabemos que hay diferencias legítimas. La disposición al diálogo está de todas las partes. Nosotros vamos a trabajar en llegar con indicaciones para el fin de esta semana, para que así haya tiempo también para analizarlas por parte de cada uno de ustedes”.

Por su parte, la titular de la Mujer expresó que “quiero darle las gracias a cada uno de los diputados y también de las diputadas, por pensar en la preocupación que tenemos las madres de Chile respecto al cuidado de nuestros hijos. Y eso es algo que enfrentamos cada mañana cuando vamos a trabajar, y tenemos que enfrentarnos a esa preocupación de con quién quedan nuestros hijos. Y con esa perspectiva educacional, por supuesto, que hemos reiterado muchas veces”.