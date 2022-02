Un nuevo capítulo de Conexión Global destacó que este jueves, en medio de la creciente tensión en la frontera ucraniana, Rusia y Bielorrusia iniciaron ejercicios militares conjuntos. Desde la OTAN advirtieron que se trata del mayor despliegue militar en la ex república soviética desde la guerra fría. Los ejercicios denominados “Resolución Aliada 2022” fueron confirmados por el Kremlin, que detalló que las maniobras contemplan operaciones de defensa que buscan suprimir y repeler una agresión externa, y acciones terroristas. Aunque no se confirmó la cantidad de soldados que participan del despliegue, el gobierno ruso insistió en que sus tropas no se van a mantener de manera permanente en Bielorrusia y que los ejercicios se extenderán hasta el 20 de febrero. El presidente de Ucrania aseguró que se trata de “presión psicológica”, mientras que Moscú afirmó que se trata de “actividades periódicas y transparentes”.